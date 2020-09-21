Лидер белорусской оппозиции во время выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам заявила, что составила список лиц, виновных в подавлении протестов.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявляет, что протесты в Беларуси в случае необходимости будут продолжаться в течение месяцев и лет.

Об этом она сказала во время выступления на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция заседания проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Лукашенко надеется, что наш протест постепенно утихнет. Но мы будем протестовать столько, сколько будет нужно, в течение недель, месяцев и даже последующих лет. Белорусы больше не будут заложниками режима Лукашенко. Мы больше не будем жить в его тюремной камере. Мы никогда не вернемся в государство, в котором мы жили на протяжении 26 лет", - отметила Тихановская.

Она отметила, что только давление заставит режим пойти на диалог с людьми.

"Именно поэтому мы безостановочно и мирно протестуем. Мы придерживаемся ненасильственных форм и мы хотим продолжать в этом духе", - сказала Тихановская.

По ее словам, народ Беларуси никогда не признает результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа.

"Лукашенко потерял остатки своей легитимности и публичной поддержки. Он отчаянно цепляется за власть и он угрожает нам войной", - заявила Тихановская.

При этом она отметила, что ценит европейские усилия в признании Лукашенко незаконным президентом, в требовании освободить политических пленников и намерении ввести индивидуальные санкции против всех причастных к фальсификации выборов и подавлении протестов.

Тихановская также попросила рассмотреть возможность создания международной коалиции по содействию переговорам между Лукашенко и белорусским народом, который представляет Координационный совет оппозиции.

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Она призывает поддержать гражданское общество Беларуси и медиа-организации, которые находятся под постоянным давлением со стороны белорусских властей.

Кроме того, Тихановская попросила подумать над уголовным расследованием в отношении тех лиц, которые причастны к преступлениям в области прав человека в Беларуси, и в частности в таких, как изнасилование и пытки.

"Я составила список людей, которые принимали участие в грубых подавлениях (протестов). Санкции против них могут быть приняты в соответствии с европейским Актом Магнитского", - подчеркнула она.

Тихановская также призывает сотрудничать с Координационным советом оппозиции с целью проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартами.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Виталий Саенко