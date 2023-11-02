Он ослаблен гневом граждан из-за атаки ХАМАСа 7 октября.

Президент США Джо Байден и его помощники считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре, вероятно, будет вынужден уйти в отставку.

Об этом пишет Politico со ссылкой на действующего и бывшего высокопоставленных чиновников администрации Байдена. По их словам, в Белом доме убеждены, что дни Нетаньяху на посту главы правительства сочтены.

Как добавляется, визит Байдена в Тель-Авив имел характер поддержки, однако в частном порядке он призвал израильского премьера действовать осторожно. В частности, президент США посоветовал Нетаньяху уже подумать над уроками, которыми он бы мог поделиться с возможным преемником. Вероятно, это свидетельствует об убеждении, что тот не продержится на своем посту до окончания войны в Израиле.

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Отмечается, что позиция Белого дома основывается на предположении, что Нетаньяху ослаблен гневом граждан из-за атаки ХАМАСа 7 октября.

В то же время представитель администрации отмечает, что "политический некролог" израильскому премьеру написан преждевременно. Представитель Совета национальной безопасности утверждает, что будущее карьеры Нетаньяху "не обсуждалось президентом и не обсуждается".

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС нанесли массированный удар по израильской территории и ворвались в приграничные населенные пункты, где убили многих людей и захватили заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистила территорию от боевиков, активизировала удары по сектору Газы и объявила об операции с полной ликвидации ХАМАС.

Ночью стало известно, что сухопутные войска "прорвали" переднюю линию обороны ХАМАСа.

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