Спикер Палаты представителей предлагает применить 25-ю поправку к Конституции США.

Кабинет президента США Джо Байдена должен применить 25-ю поправку Конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после "катастрофических дебатов накануне вечером". Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, сообщает New York Post.

По его словам, "наши противники, как и все мы, видят слабость Белого дома".

"Многие люди спрашивают о применении 25-й поправки прямо сейчас, потому что это тревожная ситуация. Я бы просил членов Кабинета проверить свои сердца. Я бы тоже запаниковал, если бы сегодня был демократом, и это был мой кандидат. Думаю, они знают, что у них серьезная проблема", - сказал Джонсон. Видео дня

При этом он подчеркнул, что "дело не только в политике, не только в Демократической партии - это вся страна".

"У нас здесь серьезная проблема, потому что у нас есть президент, который, судя по всему, не справляется со своей задачей", - резюмировал политик.

Как известно, 25-я поправка, предложенная Конгрессом в 1965 году после убийства Джона Кеннеди и ратифицированная Штатами через два года, позволяет Кабинету действующего президента объявлять главу Белого дома непригодным для исполнения обязанностей на посту - и его преемником становится вице-президент.

Дебаты Байдена и Трампа 28 июня - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, как повлияли дебаты Байдена и Трампа на выбор американцев. Так, по данным CNN, лишь 5% опрошенных сказали, что дебаты изменили их мнение об их фаворите.

Между тем политический обозреватель Томас Фридман рекомендовал действующему главе Белого дома сняться с президентской гонки, ведь "Байден, хороший человек и хороший президент, не имеет права баллотироваться на переизбрание".

Впоследствии представитель предвыборной кампании действующего главы Белого дома Сет Шустер заявил, что Байден не снимет свою кандидатуру после неудачных дебатов.

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