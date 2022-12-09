По его словам, сейчас 17,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в Украине чрезвычайная ситуация с правами человека.

По словам Тюрка, сейчас страна страдает не только от продолжающихся ракетных обстрелов со стороны армии Российской Федерации, но и из-за разрушенной гражданской инфраструктуры, пишет CNN.

"Есть 17,7 миллиона человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, у вас есть 9,3 миллиона человек, нуждающихся в продовольствии и средствах к существованию. У вас около 7,4 миллиона беженцев, у вас 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц", - сказал комиссар в ходе пресс-конференции в Женеве.

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Он напомнил, что в результате обстрелов значительно пострадала энергетика, системы отопления и электросети. Людям приходится жить во время морозов без отопления и электричества.

"Есть эти отключения электроэнергии, так что вы можете себе представить, что миллионы людей страдают от этого каждый день", - добавил Фолькер Тюрк.

Ракетные обстрелы Украины

Как известно, армия Российской Федерации систематически атакует критическую инфраструктуру Украины. Для сохранения баланса в энергосистеме в Украине применяют плановые и аварийные отключения электроэнергии.

Во время восьмой атаки, 5 декабря, захватчики ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В Кремле объясняли удары "нежеланием властей Украины идти на переговоры" и "решать проблему".

Сам российский диктатор Путин, комментируя последний обстрел критически важной инфраструктуры, заявил, что Украина якобы "сама начала".

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что у РФ остается вооружение еще на несколько таких атак.

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