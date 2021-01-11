Правоохранители получили 53 образца ДНК от родственников погибших.

В Индонезии идентифицировали первого погибшего в результате крушения самолета Sriwijaya Air в Яванском море.

Читайте также"Пока-пока, семья!": появилось последнее фото пассажирки с детьми с разбившегося Boeing 737 из ИндонезииКак сообщает издание Detik, речь идет о 29-летнем пассажире, проживавшем в Джакарте.

Отмечается, что правоохранители получили 53 образца ДНК от родственников погибших, а спасатели подняли на поверхность 17 мешков с фрагментами тел.

Водолазы еще ищут бортовые самописцы самолета. Их сигналы удалось обнаружить накануне. Причину катастрофы власти не называют.

Крушение самолета в Джакарте

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Boeing 737-524 исчез с радаров вскоре после взлета из аэропорта Джакарты.

На борту было 62 человека, в том числе десять детей.

10 января 2021 года полиция Джакарты получила пакет с останками, найденными после крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air.

10 января 2021 года сообщили об обнаружении черных ящиков разбившегося Boeing 737.

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Автор: УНИАН