Издание пишет, что скандальная переписка показала, насколько углубился раскол между США и их европейскими союзниками.

В администрации США считают, что европейцы якобы хотят бесплатно воспользоваться усилиями Штатов в борьбе с хуситами в Йемене. Об этом свидетельствует утечка разговора в секретном чате Signal между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Гегсетом. Также эта переписка показала полное пренебрежение высших должностных лиц США к их европейским союзникам, пишет Bloomberg.

"Я просто ненавижу снова спасать Европу. Если есть способы минимизировать риски для саудовских нефтяных объектов, мы должны это сделать", - приводит издание высказывание пользователя Вэнса из разговора в чате в Signal, которую обнародовал главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

На что Гегсет ответил, что полностью разделяет "ненависть к европейскому нахлебничеству", и добавил, что "это жалко".

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Отмечается, что эта частная переписка показала, как далеко зашел раскол в отношениях США и Европы, ведь советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц даже заявил, что США подсчитают расходы, связанные с ударами по хуситам, и "взыщут их с европейцев".

"В удивительной истории о чате в Signal, который координирует авиаудары по Йемену, вице-президент Джей Ди Вэнс снова проявил свое глубокое антиевропейское отношение", - написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в соцсети X.

Издание пишет, что после этого инцидента вряд ли европейские союзники резко ограничат обмен разведданными с США, ведь европейские страны могут предоставлять Штатам ценную информацию, в частности в регионах, к которым те имеют ограниченный доступ. Так же и европейцы в значительной степени зависимы от американских разведданных.

Однако сенатор-демократ Марк Уорнер уже выразил обеспокоенность тем, что европейские союзники отныне будут значительно осторожнее, делясь с США разведывательной информацией:

"Я волнуюсь, что эта халатность заставит наших союзников дважды подумать, прежде чем делиться с нами конфиденциальной информацией".

Утечка данных из чата в Signal топ-чиновников США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену в Signal в чате, к которому случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга. Обсуждение содержало данные об оружии, цели и время ударов. Голдберг обнародовал эту переписку.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о том, что члены его команды национальной безопасности добавили редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в Signal, а министр обороны США Пит Хегсет вообще отрицал обсуждение военных планов в чате.

Появилась информация, что президент США Дональд Трамп может уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолца из-за утечки данных из сверхсекретного чата в Signal. Как сообщили американские чиновники на условиях анонимности, увольнение может произойти в течение двух следующих дней. Другие собеседники в Белом доме утверждают, что советник Трампа должен сам уйти в отставку, чтобы "президент не оказался в плохом положении".

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