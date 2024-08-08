Известно, что Мексика является государством-участником МУС с 2005 года.

Европейская комиссия призвала правительство Мексики арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента страны Клаудии Шейнбаум, пишет Euractiv.

Представитель Комиссии по иностранным делам Питер Стано заявил в интервью изданию, что членство Мексики в Международном уголовном суде (МУС) означает, что страна юридически обязана арестовать Путина, если он примет приглашение латиноамериканской страны посетить церемонию инаугурации в Мехико, которая состоится 1 октября.

Известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года и обвинил российского президента в военных преступлениях, среди которых незаконная депортация детей из Украины в РФ после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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"Мексика [является] государством-участником МУС с 2005 года, со всеми юридическими обязательствами, которые из этого вытекают. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства как член МУС", - подчеркнул Стано.

По его словам, Мексика приняла участие в мирном саммите в Швейцарии в июне, где "был достигнут консенсус относительно того, что Россия должна прекратить войну против Украины", и что "во время последующих голосований в ООН Мексика [...] присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества, которое осудило российскую агрессию и призвало Россию остановить ее".

В свою очередь Стано подчеркнул, что "Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии с собственными интересами".

Арест Путина - что известно

Как писал УНИАН, Украина обратилась к мексиканскому правительству с призывом арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он посетит инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум 1 октября. Также в посольстве поблагодарили Мексику за приглашение президента Украины Владимира Зеленского и отметили, что Путин - военный преступник.

"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика", - говорится в опубликованном документе.

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