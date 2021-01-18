Сегодня российский суд постановил арестовать Навального на месяц.

Штабы Алексея Навального по всей России в связи с его арестом немедленно начинают подготовку к масштабным митингам. Акции должны состояться в ближайшую субботу, 23 января.

Читайте такжеУкраина отреагировала на задержание Навального в России

Об этом в Twitter сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков. По его словам, сторонники политика не намерены дожидаться нового суда и будут требовать его немедленного освобождения.

«Мы все понимаем: единственная вина Навального в том, что он осмелился выжить после того, как Путин отравил его. И не только выжил, но и расследовал это покушение на убийство. То, что Путин за это бросил его в тюрьму — почти столь же гнусное преступление, как и само покушение», - высказался Волков.

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

Сегодня в подмосковных Химках суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Заседание проводилось в «выездном режиме». Сам Навальный назвал процесс произволом и насмешкой над правосудием.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров