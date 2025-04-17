В основном разоблаченная информация касается отдельных компаний в России.

Хакеры Anonymous совершили кибератаку на РФ, чтобы помочь Украине в войне против российских оккупантов. В частности активисты опубликовали кэш объемом около 10 терабайт, который, по их данным, содержит "данные обо всех компаниях, работающих в России, все активы Кремля на Западе, пророссийских чиновников, Дональда Трампа и многое другое". Об этом сообщает Forbes.

В издании отмечают, что хакерские атаки Anonymous уже не имеют такого влияния, как в прошлом, вероятно, из-за того, что их стало очень много.

В то же время в Cybernews добавили, что "из тех файлов, которые были изучены до сих пор, общий консенсус заключается в том, что утечка информации просто не является настолько захватывающей и, очевидно, не является настолько секретной".

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В Forbes подчеркнули, что мало кого удивит то, что российские чиновники якобы коррумпированы или они имеют глубокие связи с западными странами. Один из аналитиков заметил, что "в основном информация в архиве касается отдельных компаний в России с папками для них и случайными PDF-файлами для каждой компании. Этот архив может быть полезным для Вооруженных сил Украины, поскольку в нем есть сотни PDF-файлов об оборонных компаниях в России".

"Учитывая размер кэша, может пройти несколько дней, прежде чем станет доступным более тщательный анализ данных. И мы, безусловно, видели самородки разведданных, погребенные в таких архивах, и раньше. Часть проблемы заключается в том, что непонятно, что именно ищут. Роль России как государства-изгоя уже достаточно хорошо известна, особенно учитывая то, как на нее смотрят в Европе и других странах, где продолжается ее кампания в Украине", - проанализировали в издании.

Другие хакерские атаки

Ранее СМИ сообщали, что российские хакеры придумали коварный способ проникать в компьютеры еврочиновников. В частности они присылают электронные письма, в которых приглашают чиновников посетить мероприятия с дегустацией вин и предлагают узнать детали по гиперссылке.

Также The Washington Post писал, что хакеры из Китая взломали офис по санкциям Минфина США. Отмечается, что этот офис является одним из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении США для достижения целей нацбезопасности.

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