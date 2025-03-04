Прекращение финансирования новых закупок вооружений началось еще до нашумевшей встречи Трампа и Зеленского.

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование новых закупок военной помощи для Украины. Кроме того, там рассматривают возможность заморозить поставки оружия из американских запасов.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Собеседники издания говорят, что такие шаги ставят способность Украины воевать под угрозу. Хотя государственный секретарь США Марко Рубио ранее подписал разрешение на освобождение Украины от запрета, который Трамп наложил на иностранную помощь, высокопоставленный чиновник Госдепартамента Питер Марокко не направил соответствующее письмо в Пентагон.

Источники говорят, что этот шаг привел к фактической остановке новых соглашений о поставках оружия Украине через систему финансирования иностранных военных программ США, которая подчиняется Государственному департаменту США и через которую оплачивается вооружение для некоторых стран. Издание отмечает, что прекращение финансирования новых поставок вооружений началось еще до нашумевшей встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля.

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Собеседники журналистов акцентируют, что без новой военной помощи США Украина, вероятно, имеет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать с Россией в нынешнем темпе до середины этого года. Этому отчасти способствовали и одобренные администрацией Байдена пакеты помощи в последние дни его пребывания у власти.

Без американской помощи Украина потеряет доступ к некоторым современным видам вооружений, включая системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и реактивную артиллерию большой дальности. В частности, это повлияет на способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать тыловые позиции.

Прекращение помощи США Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, не стал прямо отвечать на вопрос о том, принял ли он решение о приостановлении военной помощи Украине.

"Сейчас мы посмотрим, что произойдет. Сейчас происходит много всего. Я могу вернуться в Овальный кабинет и обнаружить, что ответ устарел", – заявил он.

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