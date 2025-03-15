В Сенате возмущены тем, что посланник Трампа проводил прямые переговоры с ХАМАС.

Адам Белер отзывает свою кандидатуру на пост специального посланника президента США по вопросам заложников. Он курировал прямые переговоры с ХАМАС от имени американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников Белого дома.

Отмечается, что Белер планировал этот шаг в течение двух недель. По словам чиновников, специальный посланник президента США по вопросам заложников будет переведен на другую должность с более широкими полномочиями.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии изданию заявила, что Белер продолжит выполнять роль специального государственного сотрудника, занимающегося переговорами о заложниках.

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Журналисты напомнили, что Белер стал первым американским чиновником, который напрямую встречался с представителями ХАМАС. Эти переговоры были одобрены Трампом, но они вызвали гнев среди некоторых республиканцев в Сенате.

В издании подчеркнули, что новая должность позволит Белеру дейстовать без необходимости утверждения Сенатом.

На прошлой неделе спецпредставитель Трампа провел две встречи с высокопоставленными представителями ХАМАС в Дохе. Ему удалось договориться об освобождении американских заложников, удерживаемых группировкой в Секторе Газа.

Израиль возмущен переговорами между США и ХАМАС

Как писало издание Axios, в Израиле растет обеспокоенность секретными переговорами администрации президента США Дональда Трампа с представителями движения ХАМАС. Это вылилось в напряженный телефонный разговор между министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером и специальным посланником президента США по вопросам заложников Адамом Белером.

В издании подчеркнули, что Трамп хочет добиться широкой сделки, которая может включать долгосрочное перемирие между Израилем и ХАМАС, безопасный выход из Газы для лидеров движения, а также освобождение всех оставшихся заложников и фактическое окончание войны.

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