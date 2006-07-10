Пьяного пилота Boeing-737 арестовали за минуту до вылета

В аэропорту американского города Солт-Лейк-Сити агенты ФБР арестовали второго пилота самолета Boeing-737 по подозрению в том, что тот сел за штурвал в пьяном виде. Арест был произведен за минуту до вылета. Как рассказал представитель ФБР, когда 41-летний пилот Карл Фултон проходил к самолету, от него сильно отдавало алкоголем, из-за чего полиция аэропорта вынуждена была вывести его из самолета.

Полиция провела тест на алкоголь, но его результаты пока не обнародованы. "Для управления самолетом предел содержания алкоголя в крови гораздо меньше, - сказал представитель ФБР. - Для управления транспортным средством предел составляет 0,08, для управления самолетом - 0,04 промилле".

Пилот был заключен в тюрьму округа Солт-Лейк. Расследование проводится по подозрению в управлении общественным транспортом под действием алкоголя или наркотиков, что является федеральным преступлением. Ожидается, что обвинение пилоту будет предъявлено в понедельник. Если его вина будет доказана, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 15 лет и денежному штрафу, сообщает AP.

Авиакомпания Southwest Airlines, которой принадлежит самолет, подтвердила арест своего работника и заявила, что проведет внутреннее расследование.

Пилот Карл Фултон из Форт-Уэрта, штат Техас, работал на авиакомпанию в течение двух лет и до этого не имел никаких нарушений.

Самолет с 123 пассажирами на борту должен был отбыть из Солт-Лейк-Сити в 8:00. Он направлялся вначале в Финикс, затем в Альбукерке. Несмотря на инцидент, самолет отбыл через 15 минут - после того как арестованный пилот был заменен на другого.

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