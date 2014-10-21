Умер автор самого известного снимка Че Гевары

Бурри считается одним из величайших фотографов прошлого столетия. Среди самых известных его работ – портреты Че Гевары с сигарой, бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, испанского художника Пабло Пикассо и французского архитектора Шарля Ле Корбюзье, сообщает ТАСС.

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Будущий мастер учился в школе прикладных искусств в Цюрихе, работал в швейцарском представительстве Walt Disney Company. Его наставником был французский фотограф Анри Картье-Брессон, с которым он работал в старейшем агентстве Magnum.

Коллекция Бурри содержит около 30 тысяч фоторабот, которые он завещал музею де Л'Элизе в Лозанне.