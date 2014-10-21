Умер автор самого известного снимка Че Гевары
00:21, 21 октября 2014Мир
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В Цюрихе на 82-м году жизни из-за продолжительной болезни скончался известный фотокорреспондент Рене Бурри
Рене Бурри умер на 82-м году жизни из-за продолжительной болезни / РИА Новости
Бурри считается одним из величайших фотографов прошлого столетия. Среди самых известных его работ – портреты Че Гевары с сигарой, бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, испанского художника Пабло Пикассо и французского архитектора Шарля Ле Корбюзье, сообщает ТАСС.
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Будущий мастер учился в школе прикладных искусств в Цюрихе, работал в швейцарском представительстве Walt Disney Company. Его наставником был французский фотограф Анри Картье-Брессон, с которым он работал в старейшем агентстве Magnum.
Коллекция Бурри содержит около 30 тысяч фоторабот, которые он завещал музею де Л'Элизе в Лозанне.
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