Эксперт: Отсутствие Копач на встрече Порошенко с Путиным говорит о слабости Польши

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий.

"Относительно перспективы Польши - это негативное событие. Свидетельствует о том, что влияние Польши на украинские дела - ключевое направление польской политики - уменьшается", - сказал он.

Эксперт не исключил, что это может быть последствием того, что польская власть воспринимается как "слишком антироссийская" и "является слабее, чем себе представляет".

Читайте такжеПрезидент Украины проводит переговоры с премьером Польши (фото)По словам Шептицкого, представители польского правительства будут убеждать, что в отсутствии Копач на сегодняшних разговорах в Милане не было ничего особенного, ведь такие встречи проходят в разных форматах. "Кроме того, Копач не хотела присоединяться к формату, который был учрежден еще до того, как она возглавила правительство", - сказал эксперт.

В то же время он назвал неоднозначным отсутствие Копач для Украины, отметив, что в действительности этот факт мог способствовать достижению компромисса с Российской Федерацией.

Как известно, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина говорил о возможности участия Копач во встрече президентов Украины и России в рамках саммита Европа-Азия в Милане.

Пресс-секретарь польского премьера Ивона Сулик сказала накануне визита Копач в Милан, что глава правительства Польши не планировала принимать участие в переговорах Порошенко с Путиным, а лишь провести двустороннюю встречу с президентом Украины.

Сегодня состоялисьпереговоры Порошенко с Путиным при участии лидеров Италии, Великобритании, Германии, Франции и руководителей Евросоюза, после которых состоялась дополнительная встреча в "нормандском формате".

Польша традиционно занимает более радикальную позицию в вопросе конфликта на Донбассе, чем другие государства ЕС, и добивается более решительной реакции Евросоюза на действии России в Украине.