В Германии назвали самые дешевые города Европы

К такому выводу пришли в немецком клубе автолюбителей ADAC после соответствующего исследования, сообщает "Радио-прага".

Критериями отбора в первую очередь являлись: стоимость экскурсии по городу в сопровождении гида, оплата за проезд в общественном транспорте, цены открыток, или счет за обед в ресторане.

Что касается цены, то по усредненным подсчетам, в этих странах средний чек на уикенд в 2 дня выйдет до 70 евро (не считая расходов на проживание).

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"Особенно надо отметить, что в Праге и в Будапеште очень дешевая еда и напитки в ресторанах, но в этих городах сравнительно дорогой общественный транспорт", - отмечается в исследовании.

В свою очередь, самыми дорогими европейскими столицами по туризму стали Осло (Норвегия), Париж, Лондон и Копенгаген (Дания).

Например, два дня в Осло в среднем обойдется в 153 евро, не учитывая расходы на проживание и дорогу.