Страны G7 и ЕС пригрозили России новыми санкциями

01:45, 26 сентября 2014
Мир
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Страны G7 (США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония) и Евросоюз предупредили Россию о новых санкциях в случае несоблюдения Кремлем минских договоренностей.

REUTERS

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран "большой семерки" и высокого представителя Евросоюза, сообщает канал 24. 

Представители "семерки" и ЕС заявили, что санкции — "не самоцель" и "могут быть свернуты, как только Россия выполнит свои обязательства по прекращению огня и минские договоренности и будет уважать суверенитет Украины". 

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"В противном случае мы, как и раньше, готовы усилить давление на Россию за несоблюдение (условий минских договоренностей - "24")", — говорится в документе.

Добавим, Президент США Барак Обама отметил, что Америка готова снять с РФ санкции, если Москва изменит свою позицию в отношении Украины.

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