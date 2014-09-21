В Китае прошла акция в поддержку Украины (фоторепортаж)

Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter.

Люди принесли плакаты с надписями "Чужого не надо, свое не отдам!", "Держитесь братья, мы с вами", "В единстве сила", "Украина начинается с тебя" и т.д.

Читайте такжеИзраильтяне устроили цепь мира в поддержку Украины (фото, видео)Кроме того, участники акции принесли плакаты с надписями на китайском языке и национальные флаги Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня во всем мире отмечают Международный день мира, в рамках которого люди будут собираться на акции в поддержку Украины.