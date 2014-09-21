В Китае прошла акция в поддержку Украины (фоторепортаж)
09:44, 21 сентября 2014Мир
2 0
В столице Китая Пекине люди устроили акцию в поддержку Украины.
Жители Китая поддержали целостность Украины / Twitter @Voproskin
Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter.
Люди принесли плакаты с надписями "Чужого не надо, свое не отдам!", "Держитесь братья, мы с вами", "В единстве сила", "Украина начинается с тебя" и т.д.
Читайте такжеИзраильтяне устроили цепь мира в поддержку Украины (фото, видео)Кроме того, участники акции принесли плакаты с надписями на китайском языке и национальные флаги Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня во всем мире отмечают Международный день мира, в рамках которого люди будут собираться на акции в поддержку Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter