В Китае прошла акция в поддержку Украины (фоторепортаж)

09:44, 21 сентября 2014
Мир
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В столице Китая Пекине люди устроили акцию в поддержку Украины.

Twitter @Voproskin

Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter.

Люди принесли плакаты с надписями "Чужого не надо, свое не отдам!", "Держитесь братья, мы с вами", "В единстве сила", "Украина начинается с тебя" и т.д.

Читайте такжеИзраильтяне устроили цепь мира в поддержку Украины (фото, видео)Кроме того, участники акции принесли плакаты с надписями на китайском языке и национальные флаги Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня во всем мире отмечают Международный день мира, в рамках которого люди будут собираться на акции в поддержку Украины.

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