Саркози считает, что ЕС делает слишком много уступок по ВТО

Президент Франции Никола Саркози на открытии сельскохозяйственной выставки в Париже заявил, что Евросоюз делает слишком много уступок в текущих переговорах в ВТО. Об этом 23 февраля сообщает Reuters.

«Европа делает все более и более значительные уступки, не получая ничего взамен», — отметил господин Саркози. По его словам, теперь правительство Франции будет жестко противостоять любым соглашениям, которые ставят под угрозу интересы сельского хозяйства Франции и ЕС в целом. «Развивающиеся страны полагают, что у них есть только права, но нет обязанностей», — заключил президент Франции.

Коммерсант