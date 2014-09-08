СМИ: Германия не исключает партнерства с Россией

Об этом сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу Sat1, передает ИТАР-ТАСС.

По ее словам, несмотря на конфликт в Украине, Россия может в любое время снова стать хорошим партнером Запада.

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"Двери для переговоров остаются открытыми", - подчеркнула Меркель.

По словам канцлера ФРГ, она продолжит поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Необходимо сохранить возможность диалога", - подчеркнула Меркель.