СМИ: Германия не исключает партнерства с Россией
22:45, 08 сентября 2014Мир
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Германия оставляет открытыми двери для диалога с Россией
Германия оставляет открытыми двери для диалога с Россией / Scanpix / Postimees.ru
Об этом сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу Sat1, передает ИТАР-ТАСС.
По ее словам, несмотря на конфликт в Украине, Россия может в любое время снова стать хорошим партнером Запада.
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"Двери для переговоров остаются открытыми", - подчеркнула Меркель.
По словам канцлера ФРГ, она продолжит поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Необходимо сохранить возможность диалога", - подчеркнула Меркель.
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