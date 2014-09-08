ВОЗ: Борьба с Эболой в Либерии оказалась неэффективной
22:28, 08 сентября 2014Мир
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По данным Всемирной организации здравоохранения, лихорадка Эбола продолжает распространяться в Либерии и в ближайшие три недели.
REUTERS
По подсчетам медиков, там будет зарегистрировано еще несколько тысяч случаев этого заболевания, сообщает ВВС.
Принятые меры для предупреждения эпидемии не принесли ожидаемого эффекта, заявляют в ВОЗ.
На западе Африки - в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне и Нигерии - от лихорадки Эбола в этом году умерли по меньшей мере 2100 человек.
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По данным ВОЗ, среди умерших от вируса также 79 медицинских работников.
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