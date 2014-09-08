ВОЗ: Борьба с Эболой в Либерии оказалась неэффективной



По подсчетам медиков, там будет зарегистрировано еще несколько тысяч случаев этого заболевания, сообщает ВВС.

Принятые меры для предупреждения эпидемии не принесли ожидаемого эффекта, заявляют в ВОЗ.

На западе Африки - в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне и Нигерии - от лихорадки Эбола в этом году умерли по меньшей мере 2100 человек.

Читайте такжеСША ускоряют разработку нового препарата против Эболы

По данным ВОЗ, среди умерших от вируса также 79 медицинских работников.