Вручены главные призы Венецианского кинофестиваля

15:59, 08 сентября 2014
Мир
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В Венеции завершился 71-й кинофестиваль, победителями которого стали 3 фильма.

REUTERS

Главный приз кинофестиваля "Золотой лев" присужден картине "Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни" шведского режиссера Роя Андерссона, в которой рассказывается о веселом и трагическом абсурде бытия, пишет Коммерсант.ru

Второй по значению приз присужден Андрею Кончаловскому за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына". Он получил "Серебряного льва" за режиссуру. Специальная премия жюри досталась документальному фильму Джошуа Оппенхаймера "Взгляд тишины" - о большом терроре в Индонезии в 1965 году, когда на гребне антикоммунистической истерии за короткое время было уничтожено около миллиона человек.  

Призы за лучшую женскую и лучшую мужскую роли (каждый из них называется Кубком Вольпи) достались исполнителям из одного и того же фильма - Адаму Драйверу и Альбе Рорвахер.

Приз за лучшую мужскую роль достался Адаму Драйверу, исполнившему главную роль в фильме ''Голодные сердца'' итальянского режиссера Саверио Костанцо
Приз за лучшую мужскую роль достался Адаму Драйверу, исполнившему главную роль в фильме "Голодные сердца" итальянского режиссера Саверио Костанцо /  © REUTERS
Режисcер Джеймс Франко
Режисcер Джеймс Франко  /  © REUTERS
Режиссер Майкл Алмерейда вместе с актерами Милой Йовович, Этаном Хоуком, Джоном Легуизамо и Антоном Ельчиным
Режиссер Майкл Алмерейда вместе с актерами Милой Йовович, Этаном Хоуком, Джоном Легуизамо и Антоном Ельчиным /  © REUTERS
Приз за лучшую женскую роль достался Альбе Рорвахер, исполнившей главную роль в фильме ''Голодные сердца'' итальянского режиссера Саверио Костанцо
Приз за лучшую женскую роль достался Альбе Рорвахер, исполнившей главную роль в фильме "Голодные сердца" итальянского режиссера Саверио Костанцо /  © REUTERS
Режисcер Джеймс Франко
Режисcер Джеймс Франко  /  © REUTERS
Приз жюри был присужден и фильму ''Шивас'' турецкого режиссера Каана Муждеси о деревенском мальчике и его псе
Приз жюри был присужден и фильму "Шивас" турецкого режиссера Каана Муждеси о деревенском мальчике и его псе /  © REUTERS
Приз памяти Марчелло Мастроянни для молодых перспективных артистов присужден Ромену Полю
Приз памяти Марчелло Мастроянни для молодых перспективных артистов присужден Ромену Полю /  © REUTERS
''Золотой лев'' присужден картине ''Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни'' - заключительной части трилогии шведского режиссера Роя Андерссона
"Золотой лев" присужден картине "Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни" - заключительной части трилогии шведского режиссера Роя Андерссона /  © REUTERS
Второй по значению приз ''Серебряный лев'' за лучшую режиссуру присужден Андрею Кончаловскому за фильм ''Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына''
Второй по значению приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру присужден Андрею Кончаловскому за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" /  © REUTERS
Член жюри кинофестиваля Дженюари Джонс
Член жюри кинофестиваля Дженюари Джонс /  © REUTERS
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