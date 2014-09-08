Вручены главные призы Венецианского кинофестиваля

Главный приз кинофестиваля "Золотой лев" присужден картине "Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни" шведского режиссера Роя Андерссона, в которой рассказывается о веселом и трагическом абсурде бытия, пишет Коммерсант.ru.

Второй по значению приз присужден Андрею Кончаловскому за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына". Он получил "Серебряного льва" за режиссуру. Специальная премия жюри досталась документальному фильму Джошуа Оппенхаймера "Взгляд тишины" - о большом терроре в Индонезии в 1965 году, когда на гребне антикоммунистической истерии за короткое время было уничтожено около миллиона человек.

Призы за лучшую женскую и лучшую мужскую роли (каждый из них называется Кубком Вольпи) достались исполнителям из одного и того же фильма - Адаму Драйверу и Альбе Рорвахер.