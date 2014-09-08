"Зеленые человечки" появились на территории Молдовы - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

Читайте такжеМолдавия обвиняет Россию в грубом нарушении суверенитета"Россия пытается дестабилизировать ситуацию не только в Украине, но и в других странах. Согласно заявлению экс-заместителя министра МВД Республики Молдова Г.Косована, на территории Молдовы присутствуют так называемые «зеленые человечки», которые вербуют молодежь и обучают методам дезинформации, действиям в экстренных ситуациях, применению стрелкового оружия. По его словам, на юге Молдовы завербовано более 500 человек, которые прошли подготовку в Ростове, Москве, Приднестровье и Бельцах", - сказал Лысенко.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что непризнанное Приднестровье объявило мобилизацию - служащих, которые являются военнообязанными в запасе, призван на специальные военные сборы сроком на 1 месяц.