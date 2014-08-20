Роспотребнадзор закрыл четыре московских Макдоналдса

Об этом сообщает сайт российского контролирующего органа Роспотребнадзор.

В ведомстве заявили, что нарушения обнаружили "при проведении контрольно-надзорных мероприятий с отбором образцов сырья, пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды в отношении предприятий быстрого обслуживания Макдоналдс (ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс») 18 - 20 августа 2014 года".

По фактам "нарушений" были возбуждены дела об административных правонарушениях

Читайте такжеРоспотребнадзор запретит McDonald's в России продавать бургеры и мороженое"Составлены протоколы о временном запрете деятельности предприятий быстрого обслуживания Макдоналдс: ЗАО «Москва-Макдоналдс» (Свободный просп.. д. 35Б, ул. Б. Бронная, д. 29), ООО «Макдоналдс» (просп. Мира, д. 97, Манежная площадь, д. 1, стр. 2). Материалы дел готовятся для передачи в судебные органы в установленном законом порядке", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве пообещали проверять предприятия сети и дальше.

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