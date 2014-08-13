Сербия может ввести наказание для граждан, которые воюют на востоке Украины

Об этом заявил премьер-министр Александр Вучич, передает ИТАР-ТАСС.

"Сербия проводит серьезную и ответственную политику", - сказал он, подчеркнув, что государство внимательно следит за действиями тех своих граждан, которые возвращаются с территории Сирии и Ирака, а также тех, кто участвовал в конфликте в Украине.

Премьер призвал сограждан, которые участвуют в боевых действиях, "вернуться в страну и заботиться о своих семьях и своей стране, а не воевать".

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Он сообщил, что Белград рассматривает вопрос о введении наказания для граждан республики, которые воюют за ее пределами без санкции властей. В течение месяца соответствующие изменения в законодательстве поступят в Скупщину (парламент).

"Что касается Сербии, то для нас войны давно завершены. Мы смотрим в мирное будущее, в котором мы будем развивать свою страну и размышлять над тем, как стать к 2016 году экономически наиболее передовой страной региона", - заявил он.

Напомним, в июле лидер ДНР Игорь Гиркин заявил, что к боевикам присоединились около 200 так называемых "добровольцев" из Сербии.