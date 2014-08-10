МИД: Украинцев на борту самолета, разбившегося в Иране, не было - BBC
14:54, 10 августа 2014Мир
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В авиакатастрофе погибли более 40 человек.
На борту самолета украинцев не было / Википедия
На борту самолета, который разбился в воскресенье утром в Иране, украинцев не было, сообщили BBC Украина в Министерстве иностранных дел.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на иранское информагенство сообщили, что пилотом самолета Iran-141, который потерпел крушение, был украинец.
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Самолет упал в жилые кварталы незадолго после взлета из аэропорта Тегерана "Мехрабад". В катастрофе погибли более 40 человек.
В последние годы Иран потерпел целую серию аварий. Эксперты винят в этом старый авиапарк и плохое обслуживание машин.
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