В России на Lifenews наложили запрет

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, имеющееся в распоряжении.

«Ограничить в праве пользования, в виде запрета на осуществление любых действий с использованием товарных знаков», — говорится в постановлении пристава.

Далее в документе перечисляются коды, соответствующие товарным знакам Life, Lifenews, «Жизнь», «Твой день» и другим в реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Однако участники спора разошлись в оценках последствий этого решения. Представители истца говорят, что «Ньюс медиа» запрещено любое использование этих товарных знаков, в том числе их размещение на интернет-страницах.

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Между тем в «Ньюс медиа» заверили, что запрет касается только продажи, передачи и других подобных действий, но не самого использования брендов. В любом случае, уже в августе эти ограничительные меры будут отменены, уверены в медиахолдинге.

Запрет на использование брендов наложен в качестве обеспечительных мер по искам, которые холдинг в 2013 году проиграл Валерию Меладзе, Елене Хрулевой (Ваенге), а также актерам Сергею и Ирине Безруковым. Общая сумма долга холдинга перед ними составляет 900 тысяч рублей плюс исполнительский сбор 60 тысяч рублей.