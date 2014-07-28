Россия проиграла судебный процесс ЮКОСу по делу на $50 миллиардов

Россия проиграла длившийся почти десять лет судебный процесс, инициированный экс-акционерами ЮКОСа, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на источник.

Третейский суд в Гааге счел, что Россия нарушала Энергетическую хартию, и фактически признал нефтекомпанию экспроприированной. Group Menatep Limited (GML), представляющая интересы Леонида Невзлина, Владимира Дубова и других (Михаил Ходорковский традиционно дистанцируется от процесса), требовала возмещения $114 млрд, но суд оценил потери примерно в $50 млрд. Источники "Ъ" называют решение политическим и считают, что Россия попытается аннулировать его. В GML готовы взыскивать положенные ей средства принудительно.

Читайте такжеХодорковский: В России есть люди, которым дружба с Украиной важнее собственной свободы

Глава GML Тим Осборн в пятницу сообщил ИТАР-ТАСС, что сегодня утром будет опубликовано решение постоянной палаты третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа к России.

Источники "Ъ", знакомые с ходом процесса, рассказали, что суд 18 июля единогласно принял решение удовлетворить иск GML, признав, что Россия нарушила Энергетическую хартию (международный документ, принятый в 1991 году как политическая декларация об энергетическом сотрудничестве, поддержан странами ЕС и рядом других государств; в 1994 году к ней был подписан юридически обязывающий договор, в котором приводились правовые нормы инвестиций в ТЭК) и экспроприировала активы ЮКОСа. GML оценивала свои потери в $114 млрд, но ей присудили $50,02 млрд. Кроме того, Россия должна оплатить издержки судебного процесса в размере $65 млн. Представители сторон вчера обсуждать решение суда не стали. Источники "Ъ" поясняют, что стороны договорились не комментировать ситуацию вплоть до объявления итогов 28 июля, взяв время на ознакомление с более чем 500-страничным решением. Собеседники "Ъ" считают, что Россия будет в любом случае пытаться обжаловать вердикт суда.

Напомним, судебный процесс начался в 2005 году. В 2003 году государство выдвинуло против ЮКОСа обвинения в неуплате налогов, президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован (осужден за мошенничество в 2005 году, помилован и выпущен на свободу в декабре 2013 года). В конце 2004 года через аукцион за 263 млрд руб. ($9,3 млрд на тот момент) был продан основной актив ЮКОСа, "Юганскнефтегаз" (сейчас принадлежит "Роснефти"). В 2005 году Михаил Ходорковский продал своим партнерам долю в GML, и она стала контролировать 70,5% ЮКОСа. От всех судебных разбирательств вокруг компании бизнесмен с тех пор дистанцировался, на прошлой неделе его представители утверждали, что к текущему процессу господин Ходорковский не имеет никакого отношения. Владельцами GML считаются Леонид Невзлин, Владимир Дубов и ряд других.

У России есть время на выплаты до 15 января 2015 года, после чего начнут начисляться проценты. Также в течение 10 дней с 28 июля Россия может обратиться в суды Голландии, на территории которой рассматривался иск, с заявлением об аннуляции решения, говорят собеседники "Ъ".

Читайте такжеВ Германии опубликована книга Ходорковского о тюремной жизни

Скорее всего, РФ будет апеллировать к тому, что доводы одной из сторон не были заслушаны, то есть решение "нарушает порядок и основы нравственности". В GML не ждут легкой победы. "Мне кажется, что Россия воспользуется всеми юридическими возможностями для оспаривания решения суда", - заявил вчера "Ъ" Тим Осборн. Сама же GML, по его словам, будет "добиваться выплат в принудительном порядке", если Россия не расплатится в установленный судом срок.