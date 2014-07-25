Российская «Новая газета» вышла с извинениями перед Нидерландами за сбитый «Боинг»

На первой странице напечатано большое фото с изображением траурной процессии автомобилей, движущейся по шоссе, сообщает нидерландский телеканал NOS.

Над фото – крупными буквами на нидерландском языке написано Vergeef ons, Nederland – „Простите нас, Нидерланды”, и ниже – более мелкими – по-русски „Прости, Голландия”.

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Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Согласно информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев. В самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики). Среди пассажиров также было четверо немцев, четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один новозеландец.

Часть тел, найденных на месте катастрофы, уже доставлены в Нидерланды.