ЕС приостановил нефтяные санкции в отношении Ирана до 24 ноября
Увеличение порогов авторизации финансовых трансфертов из Ирана также остается в силе
Совет Европейского Союза продлил до 24 ноября 2014 года частичную приостановку нефтяных санкций в отношении Ирана.
Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе Советом ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
"Совет продлил до 24 ноября приостановку ЕС ограничительных мер, изложенных в совместном плане действий, согласованном E3/EU+3 и Ираном 24 ноября 2013 года", - говорится в решении.
В частности, под действие этого решения подпадает страхование и транспортировка иранской нефти существующим клиентам, импорт, приобретение и транспортировка иранской нефтехимической продукции, а также торговля золотом и драгоценными металлами с иранским правительством и государственными органами.
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Увеличение порогов авторизации финансовых трансфертов из Ирана также остается в силе.
Правовые акты по поводу этого решения будут опубликованы в официальном журнале ЕС в понедельник.
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