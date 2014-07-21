ЕС приостановил нефтяные санкции в отношении Ирана до 24 ноября

Совет Европейского Союза продлил до 24 ноября 2014 года частичную приостановку нефтяных санкций в отношении Ирана.

Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе Советом ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Совет продлил до 24 ноября приостановку ЕС ограничительных мер, изложенных в совместном плане действий, согласованном E3/EU+3 и Ираном 24 ноября 2013 года", - говорится в решении.

В частности, под действие этого решения подпадает страхование и транспортировка иранской нефти существующим клиентам, импорт, приобретение и транспортировка иранской нефтехимической продукции, а также торговля золотом и драгоценными металлами с иранским правительством и государственными органами.

Читайте такжеИран уничтожил запасы высокообогащенного урана - МАГАТЭ

Увеличение порогов авторизации финансовых трансфертов из Ирана также остается в силе.

Правовые акты по поводу этого решения будут опубликованы в официальном журнале ЕС в понедельник.

Читайте такжеИран пошел на радикальное увеличение добычи газа