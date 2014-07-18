Обама: Специалисты ФБР уже на пути в Украину
19:04, 18 июля 2014Мир
0
В своем выступлении президент США Барак Обама отметил, что специалисты Федерального бюро расследований США уже на пути к месту падения малайзийского лайнера на Донбассе.
Обама пообещал помощь в расследовании трагедии Боинга-777
Обама отметил, что после катастрофы самолета Боинг-777 он пообщался с лидерами Малайзии, Нидерландов и Украины, выразил свои соболезнования и пообещал помощь в расследовании этой трагедии.
Специалисты ФБР и других структур, которые имеют соответствующую квалификацию и опыт уже отправлены в Украину.
Читайте такжеДелегация ОБСЕ прибыла на место падения Боинга в Донецкой области - российские СМИ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter