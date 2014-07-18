Обама: Специалисты ФБР уже на пути в Украину

Обама отметил, что после катастрофы самолета Боинг-777 он пообщался с лидерами Малайзии, Нидерландов и Украины, выразил свои соболезнования и пообещал помощь в расследовании этой трагедии.

Специалисты ФБР и других структур, которые имеют соответствующую квалификацию и опыт уже отправлены в Украину.

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