На выборах президента Сербии победу празднует Борис Тадич

Сербская Республиканская избирательная комиссия (РИК) сегодня подтвердила победу Бориса Тадича во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, сообщает Газета.ру.

Завершив обработку 98,8% бюллетеней, РИК сообщила, что Борис Тадич получает 50,57%, а Томислав Николич 47,71% голосов.

За Тадича проголосовали 2,257 млн, а за Николича - 2,129 млн человек.

Окончательные результаты подсчета голосов РИК в соответствии с действующим законодательством обязана объявить не позже 7 февраля.

Как передает ИТАР-ТАСС, тысячи сторонников Б.ТАДИЧА празднуют его победу на президентских выборах. Главное место импровизированных торжеств - у штаб-квартиры Демократической партии в центре Белграда.

Глава государства, получивший по итогам второго тура выборов новый 5-летний мандат, обратился к своим сторонникам со словами благодарности за "поддержку курса на демократические перемены, начало которому было положено в 2000 году", после свержения режима Слободана Милошевича.

Президент призвал Сербию восстановить национальное единство. "У нас есть идея, способная объединить всю страну. Эта идея - европейская и демократическая Сербия", - указал Б.ТАДИЧ.

Набравший рекордное число голосов, но все-таки проигравший во второй раз на президентских выборах лидер Сербской радикальной партии Томислав НИКОЛИЧ, в свою очередь, заявил, что продолжит борьбу за Косово. Он призвал Россию поддержать усилия Сербии, стремящейся сохранить суверенитет над этой автономией, а Евросоюз - "перестать шантажировать" Белград. СРП продолжит играть роль "сильной оппозиции" Президенту и его партии, она готова сотрудничать со всеми силами, "борющимися за государственные интересы Сербии", подчеркнул Т.НИКОЛИЧ.