Израиль атаковал 15 целей в секторе Газа в ответ на палестинский обстрел

Обстрел оставил южный израильский город Сдерот без электричества, но никто не пострадал. «Семья, к счастью, был в бомбоубежище», - написал официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в блоге микросообщений Twitter. Всего, по подсчетам военных, за последние сутки боевики выпустили по Израилю свыше 20 ракет и минометных снарядов, сообщает РИА Новости.

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«В ответ на более чем 20 ракет, которые были выпущены по Израилю со среды, ВВС нанесли точечные удары по 15 целям (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС, включая замаскированные ракетные пусковые установки, склады оружия и объекты террористической активности», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сведений об убитых или раненых с палестинской стороны пока не поступало. Накануне израильская авиация атаковала район, откуда боевики вели минометный обстрел, а система ПРО «Железный купол» перехватила ракету над 100-тысячным Ашкелоном – крупным городом на юге страны.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал ХАМАС о возможности расширения действий армии в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов. Обмен ударами продолжается последние три недели – параллельно с масштабной израильской операцией на Западном берегу реки Иордан. Там тысячи силовиков ищут убийц трех учеников еврейских религиозных школ. В их похищении и гибели власти Израиля обвиняют ХАМАС.