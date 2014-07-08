Литва ратифицировала соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой
15:12, 08 июля 2014Мир
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Президент Литвы Далия Грибаускайте сообщает, что Вильнюс ратифицировал соглашения об ассоциации Европейского Союза с Украиной, Молдовой и Грузией.
Грибаускайте пожелала Украине успехов на европейском пути / УНИАН
Соответствующую запись президент Литвы сделала на своей странице в Твиттере.
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„Только что парламент ратифицировал соглашение об ассоциации ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой. Наилучшие пожелания этим странам на их европейском пути”, - написала она.
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