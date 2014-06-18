Чету Клинтон уличили в уклонении от уплаты налогов

К такому выводу пришло американское агентство Bloomberg, проанализировавшее структуру собственности четы Клинтон, сообщает 9tv.co.il.

Поводом для журналистского расследования, проведенного корреспондентом агентства Ричардом Рубиным, послужило утверждение Хиллари Клинтон о том, что после завершения президентской каденции ее мужа в 2001 году они покинули Белый дом не только без гроша в кармане, но и с огромными долгами. Об этом Хиллари заявила 9 июня винтервью телеканалу ABC.

Как выяснилось, для того чтобы уйти от налога на наследство, семейство Клинтон воспользовалось проверенной "дырой" в американском налоговом законодательстве. Дело в том, что в США собственность дороже 5,43 млн долларов при передаче по наследству облагается 40-процентным налогом. Однако при дарении собственности налог платить не надо.

Для того чтобы сохранить контроль над имуществом и избавить наследников от уплаты налога, его владельцы передают это имущество в собственность созданных ими трастовых компаний, которые затем имеют право передарить эту собственность предполагаемым наследникам или самим же владельцам.

Именно такую операцию и провело семейство Клинтон. В 2010 году они создали трастовые компании, на которые в 2011 году перевели право собственности на свой дом в Нью-Йорке. По словам Дэвида Скотта Слоана, совладельца бостонской юридической компании Holland & Knight, это позволило сэкономить Клинтонам на налогах сотни тысяч долларов.

Пикантность ситуации состоит в том, что именно Хиллари Клинтон, которую называют среди вероятных кандидатов на пост президента США, ранее публично заявляла о необходимости снизить планку стоимости налогооблагаемого имущества до 3,5 млн долларов, повысив при этом налог до 45%. Таким образом, по ее мнению, удастся избежать чрезмерного числа "богачей по наследству".