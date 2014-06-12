Войска Армении без предупреждения вторглись на территорию Азербайджана - СМИ
На село Лакатаг Джулфиского района Азербайджана напали армянские вооруженные силы, собщили азербайджанские СМИ.
По сообщению местных СМИ, нападение произошло 11 июня, и сопровождалось боем. "В настоящее время жители села Лакатаг вынуждены покидать свои дома", - сообщил журналистам местный житель Айнур Серкеров, отметив, что среди военных Азербайджана в результате боя были потери, сообщает regnum.
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В пресс-службе минобороны Азербайджана ситуацию не комментируют.
Ранее генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян заявил, что "армянские силы готовятся нанести ощутимые удары азербайджанской стороне, сейчас в этом направлении ведется подготовка". По его словам, в противном случае Азербайджан посчитает, что армянская сторона "дала слабину".