Войска Армении без предупреждения вторглись на территорию Азербайджана - СМИ

По сообщению местных СМИ, нападение произошло 11 июня, и сопровождалось боем. "В настоящее время жители села Лакатаг вынуждены покидать свои дома", - сообщил журналистам местный житель Айнур Серкеров, отметив, что среди военных Азербайджана в результате боя были потери, сообщает regnum.

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В пресс-службе минобороны Азербайджана ситуацию не комментируют.

Ранее генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян заявил, что "армянские силы готовятся нанести ощутимые удары азербайджанской стороне, сейчас в этом направлении ведется подготовка". По его словам, в противном случае Азербайджан посчитает, что армянская сторона "дала слабину".