Власти Казахстана отменяют визы для граждан развитых стран

Об этом на пленарном заседании совета иностранных инвесторов заявил президент страны Нурсултан Назарбаев, передает ИТАР-ТАСС.

"Сегодня мы объявляем об одностороннем установлении безвизового режима для граждан 10 государств, которые показали наиболее высокую инвестиционную активность в Казахстане. В этом списке Великобритания, Германия, Италия, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Республика Корея, США, Франция и Япония", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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Он подчеркнул, что устранение визовых барьеров необходимо предпринимателям для расширения бизнес-контактов и международных операций.