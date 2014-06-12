Власти Казахстана отменяют визы для граждан развитых стран
10:34, 12 июня 2014Мир
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Власти Казахстана в одностороннем порядке отменяют необходимость получения виз для граждан 10 государств, среди которых США и Великобритания.
Нурсултан Назарбаев отменил визы для граждан 10 стран / фото УНИАН
Об этом на пленарном заседании совета иностранных инвесторов заявил президент страны Нурсултан Назарбаев, передает ИТАР-ТАСС.
"Сегодня мы объявляем об одностороннем установлении безвизового режима для граждан 10 государств, которые показали наиболее высокую инвестиционную активность в Казахстане. В этом списке Великобритания, Германия, Италия, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Республика Корея, США, Франция и Япония", - сказал Нурсултан Назарбаев.
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Он подчеркнул, что устранение визовых барьеров необходимо предпринимателям для расширения бизнес-контактов и международных операций.
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