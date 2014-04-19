Народ Украины сам должен решить все внутренние проблемы без вмешательства извне - Назарбаев

Как сообщает Reuters, по словам Назарбаева, 17-миллионный Казахстан переживает за судьбу украинского народа.

"Мы уверены в том, что народ Украины сам должен решить все внутренние проблемы без вмешательства извне, путем мирных переговоров со всеми заинтересованными странами", - сказал Назарбаев на заседании Ассамблеи народа Казахстана.

"Мы не только сопереживаем, но и принимаем активное участие, чтобы так было", - отметил он.Читайте такжеКазахстан поддержал агрессию России против Украины

Перед этим Астана пожаловалась на "недопустимые высказывания председателя Верховного совета Республики Хакасия (РФ) Владимира Штыгашева о якобы существовании исторических прав у России на восточные области Казахстана".

Казахстанский МИД назвал такого рода заявления официальных представителей РФ участившимися и вызывающими "серьёзную озабоченность".