Представитель Госдепа считает себя жертвой российской пропаганды из-за позиции по Украине

"Я оказалась в хорошей компании, так как я - лишь одна из многочисленных американских чиновников, особенно женщин, которые стали объектом атак со стороны российской пропаганды", - сказала она на брифинге в Вашингтоне, передает NEWSru.com.

"Достаточно очевидно, что в этом случае правда не на их (некоторых российских СМИ. - ред.) стороне", - подчеркнула она.

Американский политик предположила, что усилия по якобы дискредитации ее и других американских чиновников "связаны с тем, что США поддерживают сильную и демократическую Украину". Она отметила, что, с учетом данных обстоятельств, считает честью тот факт, что попала в число критикуемых в РФ американских представителей.

Отметим, что ранее популярное издание Buzzfeed опубликовало статью, в которой разоблачило некоторые приемы российских СМИ, которые выставляют Псаки в неприглядном свете. Выяснилось, что некоторые журналисты достаточно вольно интерпретируют факты и пользуются монтажом, чтобы создать негативный образ представителя Госдепа.

Многие истории с якобы неадекватными заявлениями Псаки были фактически созданы и растиражированы государственными СМИ, в том числе в эфире телеканала Russia Today и в передаче "Вести недели" шефа российской пропаганды Дмитрия Киселева, который посвятил часть выпуска "псакингу" - новому понятию, которое, по утверждению ведущего, "появилось на просторах глобального интернета".