Представитель Госдепа считает себя жертвой российской пропаганды из-за позиции по Украине
Представитель Госдепа США Дженнифер Псаки, которую называют одним из любимых мемов кремлевской пропаганды, заявила, что российские СМИ критикуют ее лишь потому, что Вашингтон выступает за демократическую Украину
"Я оказалась в хорошей компании, так как я - лишь одна из многочисленных американских чиновников, особенно женщин, которые стали объектом атак со стороны российской пропаганды", - сказала она на брифинге в Вашингтоне, передает NEWSru.com.
"Достаточно очевидно, что в этом случае правда не на их (некоторых российских СМИ. - ред.) стороне", - подчеркнула она.
Американский политик предположила, что усилия по якобы дискредитации ее и других американских чиновников "связаны с тем, что США поддерживают сильную и демократическую Украину". Она отметила, что, с учетом данных обстоятельств, считает честью тот факт, что попала в число критикуемых в РФ американских представителей.
Отметим, что ранее популярное издание Buzzfeed опубликовало статью, в которой разоблачило некоторые приемы российских СМИ, которые выставляют Псаки в неприглядном свете. Выяснилось, что некоторые журналисты достаточно вольно интерпретируют факты и пользуются монтажом, чтобы создать негативный образ представителя Госдепа.
Многие истории с якобы неадекватными заявлениями Псаки были фактически созданы и растиражированы государственными СМИ, в том числе в эфире телеканала Russia Today и в передаче "Вести недели" шефа российской пропаганды Дмитрия Киселева, который посвятил часть выпуска "псакингу" - новому понятию, которое, по утверждению ведущего, "появилось на просторах глобального интернета".