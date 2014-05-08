Архив Британии рассекретил приказы Уинстона Черчилля

Черчилль, который в то время был военным министром правительства Великобритании, в телеграммах приказывал использовать против мятежников тысячи снарядов с горчичным газом, оставшихся со времен Первой мировой войны, пишет РИА Новости.

"Если газовые снаряды будут доступны на месте или их необходимо будет привезти, то они, безусловно, должны быть применены во избежание чрезвычайной ситуации…. Главнокомандующий должен защищать свои позиции, каким бы оружием он ни обладал", — писал Черчилль в телеграмме, адресованной британскому главнокомандующему Перси Коксу.

Согласно архивам, на тот момент у британской армии в Месопотамии имелись в наличии 19500 газовых снарядов, позже командиры потребовали доставить из Египта дополнительные 15 тысяч снарядов.

"Не понимаю эту брезгливость к использованию газа. Я всячески поддерживаю использование отравляющего газа против нецивилизованных племен", — заявлял Черчилль за год до написания телеграммы.

Арабы Месопотамии (нынешняя территория Ирака) подняли восстание против британского правления весной 1920-го года, требуя независимости. Осенью того же года англичане силовыми методами подавили восстание. Согласно оценке Великобритании, около 10 тысяч арабов погибли в ходе восстания. В 1921 году было провозглашено государство Ирак.