СМИ: Германия заблокировала экспорт военной продукции в Россию

Об этом сообщает Инопресса со ссылкой на немецкую газету Sueddeutsche Zeitung.

Как следует из ответа Министерства экономики Германии на запрос немецких "зеленых", находящегося в распоряжении немецкого издания, по данным на 8 апреля уже накопилось 69 заблокированных запросов на экспорт в РФ продукции военного назначения общей стоимостью в 5,18 млн евро.

Читайте такжеОбама и Меркель: Россия должна вывести свои нерегулярные войска из восточной УкраиныВ документе, в частности, говорится, что "в связи с нынешней политической ситуацией в Украине не выдается никаких разрешений на экспорт продукции военного назначения в Россию". Кроме того, немецкое правительство "начало проверку относительно того, какие меры можно принять по поводу уже выданных разрешений".

Между тем речь в данном случае идет не об оружии, а исключительно о продукции военного назначения. Ее вид, в свою очередь, не уточняется. Тем не менее, добавляет Sueddeutsche Zeitung, Минэкономики указывает товарные позиции, благодаря которым можно узнать категории попавшей под запрет военной продукции. Среди них - огнестрельное оружие, боеприпасы, бронетранспортеры, а также оборудование, электроника и программное обеспечение для кораблей, взрывчатые и горючие вещества.