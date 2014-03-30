Австралия продолжает искать пропавший Boeing

Они ведутся в районе Индийского океана площадью 319 тыс. кв. км, расположенного в 1850 км от западного побережья континента. Как сообщили в Австралийской службе безопасности морского судоходства, в воскресенье над этим районом будут летать 10 самолетов - Австралии, Китая, Южной Кореи, Японии, США и Малайзии, передает ИТАР-ТАСС.

В поисковой зоне в настоящее время также находятся восемь судов, в том числе крупнейшее поисковое судно Китая "Хайсюнь-01", оснащенное вертолетом и роботом, предназначенный для ведения подводных поисков. В субботу моряки этого судна и корабля австралийских ВМС Success смогли обнаружить на воде несколько объектов, замеченных ранее с воздуха, но оказалось, что они не имеют никакого отношения к пропавшему авиалайнеру. В поисковую зону идет еще один австралийский корабль, который оснащен оборудованием для поиска "черного ящика". Он должен прийти в заданный район во вторник.

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Принадлежащий "Малайзийским авиалиниям" лайнер выполнял рейс по маршруту Куала-Лумпур - Пекин 7 марта. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В частности, среди пассажиров были двое граждан Украины.

Связь с самолетом прервалась примерно через два часа после вылета из столицы Малайзии. В начале этой недели авиакомпания распространила заявление, в котором объявила о гибели всех находившихся на борту самолета.