Госдума хочет приравнять "антироссийские" статьи к госпреступлению

Депутат Государственной думы Евгений Федоров («Единая Россия») готовит проект закона о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы РФ, а также в законы по противодействию терроризму и экстремизму.

Как пишут Известия, поправки касаются установления административной и уголовной ответственности для руководителей средств массовой информации, «которые допускают публикации с лживой антироссийской информацией, обеспечивают информационную поддержку экстремистским и сепаратистским силам антироссийской направленности, в том числе и при отражении событий за границами России».

Поводом к разработке законопроекта стали публикации в российских СМИ, в которых авторы, по мнению парламентария, допускали некорректные исторические аналогии и трактовку событий в России и массовых протестов в Украине.

"В число государственных преступлений включается сознательный обман аудитории работниками СМИ, направленный на поддержку терроризма, интервенции, сепаратизма и геноцида", — сказал автор закона.

Новая уголовная норма о признании антироссийских публикаций государственным преступлением, по мысли законодателя, должна появиться в 10-м разделе УК РФ «Преступления против государственной власти», в котором, среди прочего, содержатся статьи о шпионаже, государственной измене и вооруженном мятеже.

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"На Украине произошел госпереворот. С этим никто не спорит. Но результатом его стало появление узурпатора — и.о. президента Украины. Официально такой должности даже не предусмотрено. Но когда СМИ решения узурпатора выдает за решение украинского государства — это сознательный обман", — сказал единоросс.

Первый зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин (ЛДПР) поддержал идею закона, но обратил внимание на то, что при его подготовке очень важно избежать возможности двойной трактовки положений документа и не столкнуться с уже существующими в законодательстве аналогами данных норм.

"Также очень важно проверить интернет на наличие в Сети материалов, подпадающих под нормы закона, вне зависимости от того, зарегистрированы сайты с этой информацией на территории РФ или за ее пределами. Тут надо встречаться с Роскомнадзором и обсуждать", — рассказал депутат.

Журналист и глава комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям и свободе совести Николай Сванидзе посчитал данную инициативу «очередной попыткой парламентариев заткнуть СМИ рот».