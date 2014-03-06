С российского телеканала из-за событий в Крыму увольняются ведущие

Двое американских ведущих российского англоязычного телеканала Russia Today (RT) объявили о неприятие агрессии России против Украины, сообщает Радио Свобода.

Первой осудила «военную оккупацию» части территории Украины ведущая программы Breaking the Set Эбби Мартин. Также вчера в прямом эфире о своем увольнении сказала Лиз Валь. Она подчеркнула, что не может продолжать сотрудничество с каналом, который финансируется правительством России и «оправдывает действия Путина».

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Телеканал Russia Today (RT) обвинил Лиз Валь в саморекламе. Руководство заявило, что Валь устроила из личного решения публичное шоу, и отметил: если журналист не согласен с позицией редакции, он обращается с жалобами к редактору, и если проблемы нельзя решить, уходит как профессионал.

После заявления Эбби Мартин главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сказала, что журналистка плохо понимает ситуацию в Крыму и стала жертвой «американской пропаганды».