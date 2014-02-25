В Беларуси силовикам хотят разрешить применять оружие против населения

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в проекте Закона Беларуси «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О военном положении», опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.

Независимые эксперты, которые успели ознакомиться и сравнить старую и новую редакции закона, выражают обеспокоенность тем, что силовики смогут безнаказанно применять оружие против мирных граждан. Добавилась в законопроект и возможность во время военного положения осуществлять прослушку телефонных переговоров без санкции прокурора, чего нет в нынешней редакции закона.

Эксперты считают, что изменения в законопроект вызваны революционными событиями в Украине. Настораживает и тот факт, что проект внесения изменений в столь важный документ рассматривается тихо и кулуарно, не привлекая внимание общественности.

В частности, в ст.18 законопроекта, внесенного Советом министров Беларуси, говорится, что военнослужащие и сотрудники военизированных организаций, привлекаемые для обеспечения режима военного положения, имеют право применять (использовать) физическую силу, специальные средства, оружие, боевую или специальную технику для: отражения нападения на военные объекты, военнослужащих и других физических лиц; пресечения сопротивления, сопряженного с опасностью для жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников военизированных организаций, привлекаемых для обеспечения режима военного положения, а также других физических лиц; задержания лиц, имеющих при себе оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые, химические или ядовитые вещества, в случаях, если они совершают преступления, не выполняют законных требований военнослужащих или сотрудников военизированных организаций, привлекаемых для обеспечения режима военного положения, препятствуют этим военнослужащим и сотрудникам осуществлять возложенные на них специальные (служебные) обязанности; пресечения попыток незаконного проникновения на охраняемые объекты и в места дислокации войск; освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов, сооружений, транспортных средств и грузов, а также для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка; остановки транспортного средства, водитель которого не выполняет законных требований о его остановке; подачи сигнала тревоги или вызова помощи; в иных случаях в соответствии с законодательными актами.

«Военнослужащие и сотрудники военизированных организаций, привлекаемые для обеспечения режима военного положения, имеют право на обоснованный профессиональный риск. Причинение ими вреда при обоснованном профессиональном риске не является правонарушением», - говорится в законопроекте.

Справка УНИАН. Закон «О военном положении» принят в Беларуси еще в 2003 году, в 2008 и 2009 годах в него вносились незначительные изменения.