Обама уверен, что Владимир Путин относится к нему с глубоким уважением

Об этом Обама заявил в интервью американскому телеканалу NBC, выдержки из которого были опубликованы в четверг. Полностью интервью выйдет в эфир в пятницу, передает ИТАР-ТАСС.

На вопрос журналиста о том, как он оценивает отношения между ним и Путиным, Обама ответил: "Я бы не назвал их холодными. Правда в том, что, когда мы встречаемся, имеет место масса взаимных обменов и неожиданно много юмора, а также множество компромиссов".

"Он (Владимир Путин - ред. ) всегда относится ко мне с глубоким уважением. Думаю, он понимает, как важно, чтобы Россия работала вместе с США в сферах, вызывающих взаимный интерес", - подчеркнул американский лидер.