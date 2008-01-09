Взрыв газа: в Казани обрушился подъезд жилого дома

В Казани в результате взрыва бытового газа сегодня ночью обрушился подъезд трехэтажного кирпичного жилого дома.

Как сообщает NEWSru, ударной волной выбило окна стоящих неподалеку домов и автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, еще 15 могут оставаться под завалами. Взрывом было разрушено 12 квартир.

Утром спасатели извлекли из-под завалов взорвавшегося дома тело женщины. "Предположительно, погибшей женщине 50-55 лет", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану. Число погибших под обломками, возможно, значительно больше.

Около 50 жильцов дома эвакуированы в соседнюю школу. Кроме того, эвакуированы жители ближайших гостиниц и ученики школ.

Температура воздуха в Казани сейчас достигает минус 24 градусов.