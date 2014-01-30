На китайском озере образовались соляные цветы
19:43, 30 января 2014Мир
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В провинции Шаньси на севере Китая соляное озеро Юньчэн, которое называют китайским «Мертвым морем», покрылась кристаллическими соляными цветами.
Фото: russian.china.org.cn
В прошедший сезон дождей в этом регионе осадков было меньше, чем обычно, и воздух стал более сухим. Из-за этого концентрация соли в озере увеличилась. Несколько дней назад температура здесь опустилась до минус 10 градусов, и в результате на поверхности соленой воды образовались уникальные причудливые кристаллы, сообщает meteoprog.ua.
На китайському озері утворилися соляні квіти
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