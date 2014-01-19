Путин: Пока еще рано говорить о президентских выборах 2018 года

Президент РФ Владимир Путин считает, что сейчас рано говорить о том, будет ли он баллотироваться в 2018 году - нужно думать не об этом, а о результатах своей работы, сообщает РИА Новости.

"А что касается амбиций, то об этом рано еще говорить. Понимаете, сейчас 2014 год, выборы в 2018-м. Работать надо, там видно будет, посмотрим", - сказал Путин в интервью российским и иностранным СМИ."Самое худшее и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой, вцепиться в свое кресло руками и зубами и думать только об этом. Тогда в этом случае провал неизбежен, потому что всегда будешь бояться сделать какой-то неверный шаг. Не об этом надо думать, надо думать о результатах своей работы. Там будет видно", - считает президент.