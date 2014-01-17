Конкурент Львова отказался от проведения Олимпиады-2022

Об этом заявила Умеренная коалиционная партия, занимающая ведущее положение в правящей коалиции «Альянс за Швецию». В заявлении партии говорится, что организация соревнований потребует больших инвестиций в строительство новых спортивных сооружений, которые не понадобятся после завершения Игр, сообщает Lenta.ru соссылкой на Reuters.

Как отмечает Sveriges Radio, ранее с аналогичными заявлениями выступили христианские демократы, Партия левых и Либеральная партия (эти партии не относятся к числу ведущих в стране, однако все они представлены в шведском парламенте, причем либералы и христианские демократы входят в «Альянс за Швецию», а левые — в оппозиционную Красно-зеленую коалицию).

В ноябре 2013 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что за проведение Олимпиады-2022 будут бороться шесть городов. После самоотвода Стокгольма борьбу за право организовать соревнования продолжат пять кандидатов: Пекин, Осло, Алма-Ата, Львов и Краков. Столица Олимпиады-2022 будет названа 31 июля 2015 года.

Как сообащл УНИАН, ранее в Украине началось голосование за логотип заявки Львова на Олимпиаду-2022.