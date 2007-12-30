Новый год - праздник, противоречащий исламу?

Религиозное управление Стамбула призвало граждан Турции не отмечать Новый год как праздник, которому "нет места в исламе", сообщает происламская газета "Вакит" (Vakit).

"У развлечений, именуемых новогодними торжествами, нет культурных и традиционных основ в нашем обществе. Растраты во время подобных веселий на употребление алкоголя и азартные игры, расточающие семейный бюджет, несущие вред здоровью и угрожающие рассудку, невозможно совместить с нашими национальными и религиозными ценностями", - говорится в обращении к согражданам стамбульского муфтията, который цитирует газета.

Во время пятилетнего нахождения у власти в Турции происламской Партии справедливости и развития (ПСР) власти этой страны неоднократно предпринимали попытки введения в повседневной жизни законов ислама.

Так, они хотели ввести сухой закон на популярном средиземноморском курорте Анталья, запретить наружную рекламу купальников и бикини в Стамбуле. Эти попытки пока оказались тщетными, однако наблюдатели не исключают, что они будут предприняты еще не один раз.

Новогодние праздники в Турции отмечаются с середины XIX века. Первое же официальное знакомство турок с ними произошло в 1926 году, когда в стране был принят современный календарь, а 1 января объявлено началом нового года. В 1935 году в Турции вступил в силу закон, объявляющий вторую половину 31 декабря и 1 января официальными выходными. С того времени турки, 99 процентов которых являются мусульманами, встречают Новый год, как во всем мире.